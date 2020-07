Una donna ha trovato un topo morto in un piatto pronto del supermercato: “Ho vomitato per 12 ore” (Di lunedì 27 luglio 2020) topo morto nel pollo del supermercato Una donna ha trovato i resti di un topo morto nel piatto pronto di pollo acquistato al supermercato. L’incredibile disavventura è stata denunciata da Cath McCall Smith, una signora di 57 anni di Durham, Regno Unito. Secondo quanto ha raccontati alla stampa, dopo avere trovato l’animale senza vita la donna ha vomitato per ben 12 ore. Il piatto pronto di “pollo all’italiana” è stato acquistato dalla signora in un supermercato della celebre catena di negozi Tesco. Dopo avere scaldato il cibo e avere iniziato a mangiare parte della salsa la ... Leggi su tpi

PietroGrasso : Ricordiamo oggi #RitaAtria, giovanissima testimone di giustizia, la 'picciridda' che sognava un cambiamento. Di fat… - Agenzia_Ansa : Una bimba di 11 anni annega in una piscina a #Ercolano e una donna di 54 anni in una piscina di un agriturismo a… - LegaSalvini : DONNA TROVATA MORTA IN CASA CON UNA FERITA ALLA TESTA: MAROCCHINO DI 23 ANNI FERMATO PER OMICIDIO - Angiole03842000 : RT @Mari5859Mari: ??Essere Donna è così affascinante, è un’avventura che richiede tanto coraggio.... una sfida che non finisce mai.... (O… - AntonioRachele : LA PORTA DELLA FEDE: <<????Il regno dei cieli si può paragonare al lievito ,che una donna ha preso e impastato con t… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Busalla, perde il controllo della macchina: una donna in codice rosso al Villa Scassi Il Secolo XIX Lite in via Scalambra, donna rimane ferita Interviene la polizia

Dalle parole i contendenti sono arrivati ben presto ad accapigliarsi. Qualche secondo di parapiglia nel quale ad avere la peggio è stata una donna che faceva parte del gruppo. La malcapitata ha ...

Addio a Olivia De Havilland, la Melania di “Via col vento”

Si è spenta a Parigi, alla veneranda età di 104 anni, l’attrice Olivia De Havilland, ultima superstite del cast di Via col vento. Nel kolossal aveva interpretato la parte di Melania, protagonista femm ...

Dalle parole i contendenti sono arrivati ben presto ad accapigliarsi. Qualche secondo di parapiglia nel quale ad avere la peggio è stata una donna che faceva parte del gruppo. La malcapitata ha ...Si è spenta a Parigi, alla veneranda età di 104 anni, l’attrice Olivia De Havilland, ultima superstite del cast di Via col vento. Nel kolossal aveva interpretato la parte di Melania, protagonista femm ...