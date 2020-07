Un posto al sole: NIKO e SUSANNA arriveranno all’altare? Anticipazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Un posto al sole, che da qualche settimana è tornato in onda dopo lo stop per il Covid, ci proporrà questa settimana le attesissime nozze tra Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), alle quali si giungerà dopo non poche traversie. Alla fine, comunque, il matrimonio ci sarà e sarà festeggiato a dovere da amici e parenti!Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, Anticipazioni di martedì 28 luglio 2020In realtà pare proprio che lo sposalizio a cui assisteremo a breve potrebbe non essere l’unico che vedremo nel medio termine. Le storie di Patrizio Rispo su Instagram, infatti, indicano chiaramente che quella di oggi (lunedì 27 luglio) è stata una lunga giornata per diversi interpreti di Upas: sveglia a primo mattino con destinazione la chiesa napoletana di ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Susanna sempre più vicina a Nicotera. Cosa potrebbe succedere? - inarteziogio : Raga, ma io adesso non ho niente da fare? Duolingo l'ho fatto stamattina, adesso posso fare ginnastica, farmi un gi… - Notiziedi_it : Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020 - StefanoTagliap3 : @AnnalisaChirico Se continui così, se va al governo il tuo amichetto verde, avrai anche tu un posto al sole. Magari… - AntonioBisaschi : RT @VotersItalia: Venghino Signori #migranti Venghino, offriamo tratta #Africa #Italia con posto al sole a 5000 dollari, e..rullo di tambur… -