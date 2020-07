UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 28 luglio 2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 28 luglio 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN, un’altra donna lo vuole! Sanem come reagirà?Marina (Nina Soldano) inizia a riflettere sul suo futuro ai Cantieri, divisa come non mai tra il monito di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) o l’assecondare l’invito di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Filippo (Michelangelo Tommaso), dopo le parole del padre, avvia con Serena (Miriam Candurro) un inaspettato quanto emozionante confronto, destinato ad andare ben oltre le tematiche lavorative… Susanna (Agnese Lorenzini) fa di tutto per reprimere i sentimenti verso Nicotera (Paolo Romano), ma intanto Alberto (Maurizio Aiello) intende sfruttare a suo ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La trama di #DOMANI, #28luglio - Giangiology : @matpedrini Peccato. Ti aspettavo certe donne molto interessanti che mi avevano chiesto di intercedere. Vabbè signi… - ferroice40 : RT @VotersItalia: Venghino Signori #migranti Venghino, offriamo tratta #Africa #Italia con posto al sole a 5000 dollari, e..rullo di tambur… - noitre32 : RT @VotersItalia: Venghino Signori #migranti Venghino, offriamo tratta #Africa #Italia con posto al sole a 5000 dollari, e..rullo di tambur… - brishan80 : RT @VotersItalia: Venghino Signori #migranti Venghino, offriamo tratta #Africa #Italia con posto al sole a 5000 dollari, e..rullo di tambur… -