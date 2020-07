Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2020: emozionante confronto tra Filippo e Serena (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda martedì 28 luglio 2020 su Rai3, Filippo insiste per avere un confronto con Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 28 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni riportano gli spettatori nella complessa separazione di Filippo e Serena. Marina rifletterà sul proprio futuro ai Cantieri, indecisa se assecondare l'invito di Fabrizio o il monito di Ferri. Filippo, messo in crisi dalle parole del padre, avrà con Serena un intenso ed emozionante confronto che andrà ben oltre ... Leggi su movieplayer

