Un archivio fotografico della pandemia (Di lunedì 27 luglio 2020) È cominciato il festival internazionale Cortona on the move. La protagonista di questa decima edizione è la piattaforma online The COVID-19 visual project, nata con l’obiettivo di creare una memoria storica collettiva sul virus. Leggi Leggi su internazionale

Fino al 27 settembre si svolgerà la decima edizione del festival internazionale Cortona on the move. La protagonista di quest’anno è la piattaforma online The COVID-19 visual project, nata con l’obiet ...

