Un altro maschietto! Quarto fiocco celeste per la coppia vip: così presenta il nuovo arrivato (Di lunedì 27 luglio 2020) “Immensamente felici di poter presentare Máximo Adriano. È nato alle 18:56 e pesa 3.270 kg. La mamma e il bambino stanno bene. Pilar Rubio sono sempre orgoglioso di te, vita mia. Ti amo da impazzire”. fiocco celeste: è diventato papà per la quarta volta e di un altro maschietto. Nelle scorse ore ha dato il grande annuncio su Instagram con una bellissima foto a 3 scattata in ospedale poco dopo la nascita del Quarto erede: lui, la neo mamma e il nuovo arrivato in famiglia appena nato. Insieme 2012, la coppia si è sposata nel giugno del 2019 e, almeno finora, ha avuto tutti figli maschi: Sergio jr., Marcos, Alejandro e l’ultimo arrivato Máximo Adriano. Il neo papà è ... Leggi su caffeinamagazine

