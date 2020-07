“Umiliato per la privazione della libertà” durante il lockdown: le parole di Bocelli fanno discutere (Di lunedì 27 luglio 2020) Invitato al Convegno sul Covid in Senato, Andrea Bocelli ha esposto la propria opinione sul lockdown e sulle scelte di governo durante la crisi sanitaria. Oggi si è tenuto al Senato un convegno informativo sul covid, organizzato dall’onorevole Vittorio Sgarbi. Il centro della discussione era l’effettiva presenza e pericolosità del Sars-Cov 2 in questo periodo. … L'articolo “Umiliato per la privazione della libertà” durante il lockdown: le parole di Bocelli fanno discutere NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CarloCalenda : Sbagli tu. Tutta la vita mi sono battuto per l’Europa delle Istituzioni comuni. Non cambierò certo linea perché qua… - luigigorgo23 : RT @perchetendenza: #Bocelli: Per il suo discorso al convegno 'negazionista' “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”, in c… - MarioMarple : Ma scusa quando t’hanno pagato per andare a cantare al #Duomo per la raccolta fondi sul #covid e in memoria delle v… - StefducFi : RT @perchetendenza: #Bocelli: Per il suo discorso al convegno 'negazionista' “Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti”, in c… - Robbb85 : #Bocelli: 'Io, umiliato e offeso dal lockdown'. E salvato da contagio e rischio di morte per lui e famiglia. Ma questi sono dettagli. -

