"Umiliato dal lockdown, rifiutiamoci di seguire queste regole". Attacco senza precedenti, Bocelli si fionda contro il governo: rivelazioni scomodissime (Di lunedì 27 luglio 2020) Anche Andrea Bocelli si fionda contro il governo. Il cantante torna con la mente ai momenti difficili del lockdown: "Mi sono sentito Umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D". Bocelli si è confessato durante il suo intervento al convegno in Senato Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti, evento dei cosiddetti "negazionisti", coloro che ritengo il Covid non sia più così pericoloso. Lo stesso Bocelli ha ... Leggi su liberoquotidiano

