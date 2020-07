Ultimi episodi di Chiamatemi Anna 2, poi arriva la terza stagione: trame dal 27 al 31 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Si conclude Chiamatemi Anna 2 su Rai2, ma da giovedì al via la terza stagione. La serie tv con protagonista Amybeth McNulty nei panni di Anna Shirley, personaggio nato dai romanzi di Lucy Maud Montgomery, è adattato sullo schermo da Moira Walley-Beckett.Gli Ultimi episodi di Chiamatemi Anna 2 iniziano oggi, nel pomeriggio del 27 luglio. Si parte con il 2x08 dal titolo Non si ribellava più alla percezione dei fatti. Ecco la sinossi:C’è un matrimonio all’orizzonte, e Anna si interroga su che tipo di sposa sarà in futuro. Marilla si decide ad andare in visita da un oculista, mentre Bash incontra un volto familiare al “Bog”.Martedì 28 ... Leggi su optimagazine

ultrasinside1 : @ciroaleroby3 Sono gli ultimi due episodi di una serie di decisioni imbarazzanti, e con il non aiuto del Var divent… - fragolettae : @drfeeelgo0d SII è super carino e tenero soprattutto gli ultimi due episodi, l'unico momento critico è stato il nov… - gcfko_o : vado a guardare gli ultimi episodi di the untamed, se vi va!!! - dominofsoul : Comunque ho appena finito la prima stagione di high school musical the serie e sinceramente non è malissimo raga ci… - ncteezi : io che sto aspettando a guardare gli ultimi episodi di bnha perché se non li guardo nom finisce veramente ?????? -

Lesley-Ann Brandt e Aimee Garcia svelano le loro preferenze: ecco gli episodi da non perdere per arrivare preparati al 21 agosto. Mettersi in pari con Lucifer o fare un rewatch prima che arrivi la nuo ...

I rave party dei ragazzini tra birra e bottiglie di vino. E non mancano le risse

FERMO - Risse, vandalismi, ammucchiate e ubriacature sono i quattro vizi capitali dell’estate by night che questo weekend è stata sotto controllo dopo gli alert delle ultime settimane. Episodi che han ...

