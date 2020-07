Ufficiale: Tottenham, blindato Tanganga. Per il difensore contratto quinquennale (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo aver agguantato la qualificazione alla prossima Europa League, il Tottenham è subito tornato al lavoro per prepararsi in vista della prossima stagione. Gli Spurs, attraverso una nota sul sito, ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al giugno del 2025 di Japhet Tanganga, difensore classe 1999 che si è messo in luce in questa stagione alla corte di José Mourinho. “Siamo lieti di annunciare che Japhet Tanganga ha firmato un nuovo contratto con il Club che durerà fino al 2025”. We are delighted to announce that @JTanganga99 has signed a new contract with the Club which will run until 2025.#THFC #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2020 Foto: sito Ufficiale ... Leggi su alfredopedulla

Una delle lacune maggiori della rosa dell’Inter potrebbe essere risolta con un colpo a parametro zero: Jan Vertonghen, infatti, ha lasciato ufficialmente il Tottenham. Ad annunciare l’addio, dopo otto ...

L’Inter cambierà e non poco in vista della prossima stagione. Antonio Conte continua a chiedere rinforzi alla società nerazzurra. In difesa, Diego Godin non ha convinto e potrebbe già andare via. Ment ...

