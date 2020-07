Ufficiale, Perinetti è il nuovo direttore sportivo del Brescia (Di lunedì 27 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul sito Ufficiale della società, il Brescia ha comunicato che Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo delle rondinelle: “La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Giorgio Perinetti, nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B. Il direttor Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in numero ristretto, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore) nella mattinata di domani”. Foto: Perinetti ... Leggi su alfredopedulla

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Giorgio Perinetti è ufficialmente il nuovo direttore del Brescia. Per il dirigente romano un accordo annuale con opzione di rinnovo. Domani mattina la presentazione ufficiale.

BRESCIA - La retrocessione in B è ormai certa, ma il Brescia e Massimo Cellino cominciano già a programmare il futuro, con la speranza di un pronto ritorno in Serie A: e a tal proposito il club lombar ...

