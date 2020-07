UFFICIALE | Milan, il matrimonio con Emirates continua fino al 2023: i dettagli del nuovo accordo (Di lunedì 27 luglio 2020) Il matrimonio tra il Milan ed Emirates continuerà. Le due parti hanno prolungato la loro partnership fino al 2023 a cifre, però, tutte nuove. La stagione sta volgendo al termine ed è, dunque, tempo, per le squadre, di pensare anche a faccende extra campo. A tal proposito, infatti, il Milan ha trovato l'accordo con lo sponsor UFFICIALE degli ultimi anni, Emirates, per prolungare il matrimonio fino al 2023. Un nuovo accordo che, come riportato da calciomercato.com, dovrebbe prevedere cifre al... Leggi su 90min

