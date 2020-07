Ufficiale: Eibar, Cristoforo torna alla Fiorentina. Nessun riscatto (Di lunedì 27 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sui social, l’Eibar ha comunicato che non eserciterà l’opzione di riscatto per Sebastian Cristoforo. Il centrocampista uruguaiano ora, dopo il semestre in Spagna, tornerà in Italia alla Fiorentina per trattare il suo futuro con la scadenza del contratto viola fissata al 2021. Il club poi, nella nota, ha ringraziato Cristoforo augurandogli ogni bene. El Eibar no ejecutará la opción de compra sobre Cristóforohttps://t.co/SXMzNxflxF Eskerrik asko, @sebacristo ! ¡Gracias por todo, y mucha suerte! Uruguaiko erdilaria neguko merkatuan iritsi zen, eta 19 neurketa jokatu ditu armagin bezalahttps://t.co/Ia2ue4gYeq pic.twitter.com/tHRGWPBZ25 — SD Eibar #DenokArmagin ... Leggi su alfredopedulla

