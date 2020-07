Ufficiale: è Massimo Cerri il nuovo direttore sportivo del Catanzaro (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Catanzaro, in vista del prossimo campionato di Serie C, ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Cerri come nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Questa la nota apparsa sul sito Ufficiale del club: “E’ Massimo Cerri il nuovo direttore sportivo dell’US Catanzaro 1929. Questo pomeriggio, accolto in sede dal presidente Foriano Noto, ha siglato un contratto che lo lega alla società giallorossa per due anni. Nato a Piacenza il 14 giugno 1959, nella stagione appena conclusa ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Monopoli. In precedenza è stato ds dell’Alessandria, ... Leggi su alfredopedulla

