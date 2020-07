Uccide la moglie, apre il balcone e si lancia nel vuoto (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – Omicidio-suicidio nel Napoletano. Il fatto è accaduto a Portici in una palazzina della centrale via Libertà al civico 216. Giovanni Fabbrocino, 65 anni, prima di lanciarsi dal balcone del terzo piano e cadere al suolo morendo, ha ucciso la sua compagna, Maria Adalgisa Nicolai, di 58 anni. La donna è stata colpita da numerosi fendenti con una arma da punta e taglio, probabilmente un coltello da cucina che si trova ancora nell’appartamento. Entrambi erano incensurati e non risultano denunce per violenza domestica. I carabinieri sono sul posto e stanno cercando di ricostruire anche attraverso le testimonianze dei vicini cosa possa essere accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

