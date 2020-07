Twitter a pagamento: si pensa ai servizi Premium (Di lunedì 27 luglio 2020) Twitter a pagamento. Il social network potrebbe includere dei servizi Premium acquistabili con un abbonamento. L’annuncio è stato fatto giovedì 23 luglio da parte del CEO di Twitter Jack Dorsey. Le motivazioni di questa decisione dipendono fortemente dalla necessità di guadagnare in seguito alla crisi dovuta all’emergenza Coronavirus, che ha influenzato le entrate pubblicitarie sulla piattaforma. La situazione di Twitter Dorsey ha comunicato che saranno effettuati alcuni test, a seguito dei risultati del secondo trimestre di Twitter. I primi rumors erano arrivati quando la società aveva pubblicato un’offerta di lavoro per sviluppatori per un progetto dal nome in codice Gryphon. Twitter sta quindi ... Leggi su quotidianpost

matteosalvinimi : In attesa delle decisioni ufficiali, pare che il governo stia pensando di accogliere (finalmente!) una delle tante… - enzomazza : E chi lo dice ai balneari italiani e ai nostri ministri che una giornata intera di ombrellone e due sdraio nella pi… - INPS_it : #InpsComunica #Covid19 Estesa anche al mese di agosto l'anticipazione del pagamento delle #pensioni. #PosteItaliane… - Marc852835993 : RT @matteosalvinimi: In attesa delle decisioni ufficiali, pare che il governo stia pensando di accogliere (finalmente!) una delle tante pro… - ilgattonaccio : RT @INPS_it: #InpsComunica #Covid19 Estesa anche al mese di agosto l'anticipazione del pagamento delle #pensioni. #PosteItaliane ha program… -