Tv, la Super Star: “Ho preso la Covid-19 l’unica volta che non ho messo la mascherina” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le parole di Anna Camp possono servire da monito a chiunque pensi che indossare la mascherina non sia utile. L'attrice vista nella saga cinematografica di Pitch Perfect e nella serie TV vampiresca True Blood ha raccontato la sua esperienza in prima persona con il Coronavirus, che pensa di aver contratto l'unica volta che non portava una mascherina, e ha fatto anche un appello che non può lasciare indifferenti. In un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Anna Camp racconta: “Ciao amici... Ho sentito che era mia responsabilità far sapere che alla fine ho contratto il Covid-19. Ora sono guarita, ma sono stato molto male per oltre tre settimane e ho ancora sintomi persistenti. Sono sempre stata prudente. Indossavo la mascherina e usavo il disinfettante per le mani. ... Leggi su howtodofor

CieliSereni : @yennefair Fantastica! Amo Star Wars e apprezzo la Marvel, quindi questa classifica è stata super e molto aderente… - Ragavan86965622 : RT @apooz_10: @dhanushkraja #HappyBirthdayDhanush #JagameThandhiram Ilaya super star ?? - ItzVicky_09 : RT @apooz_10: @dhanushkraja #HappyBirthdayDhanush #JagameThandhiram Ilaya super star ?? - TrollMonsters : RT @apooz_10: @dhanushkraja #HappyBirthdayDhanush #JagameThandhiram Ilaya super star ?? - apooz_10 : @dhanushkraja #HappyBirthdayDhanush #JagameThandhiram Ilaya super star ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Super Star Stefano Bollani Superstar L'HuffPost Dua Lipa è la regina indiscussa del pop: prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify

Dua Lipa è la regina indiscussa del pop! La super star mondiale è la prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify, oltre ad essere al n.1 delle radio pop in Usa con “Break ...

Oggi su BLUERATING NEWS: fondi superstar

Non perdete la puntata di oggi di Bluerating News, in diretta su Bfc alle 19.00 e disponibile in podcast su Spreaker . Per vedere il tg completo cliccate qui, sul nostro portale Bfc Video (online a pa ...

Dua Lipa è la regina indiscussa del pop! La super star mondiale è la prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify, oltre ad essere al n.1 delle radio pop in Usa con “Break ...Non perdete la puntata di oggi di Bluerating News, in diretta su Bfc alle 19.00 e disponibile in podcast su Spreaker . Per vedere il tg completo cliccate qui, sul nostro portale Bfc Video (online a pa ...