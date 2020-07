Tutto confermato: Glik al Benevento, sono in corso le visite mediche a Villa Stuart (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ufficialità di Kamil Glik al Benevento potrebbe arrivare nelle prossime ore. E’ il primo rinforzo dei sanniti per la Serie A. Un corteggiamento iniziato nelle scorse settimane, dopo la festa promozione della società sannita per il grande ritorno nella massima serie italiana. Si tratta di una nuova esperienza in Italia per il difensore polacco classe 1988, che aveva vestito la maglia di Palermo, Bari e sopratTutto del Torino per 5 lunghe ed intense stagioni. Il salto al Monaco nell’estate del 2016. In Costa azzurra Glik ha disputato quattro stagioni. Adesso una nuova ed interessante avventura. Al Benevento con Pippo Inzaghi che non vede l’ora di abbracciarlo. Foto: Camil Glik Uefa.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Inter : ?? | PAREGGIO Proprio nel minuto di recupero, i padroni di casa trovano il pari con Spinazzola su assist di Dzeko..… - PPanariello : @MarcoDiMaro Si si, sempre quel giornalino torinese. Oggi ci appioppa di nuovo Lasagna, perché il West Ham vuole O… - marika87932658 : RT @imasunshish: comunque raga, se la bh lo ha confermato SUBITO DOPO che hanno chiuso la live, era tutto organizzato, non era un loro spoi… - pcexpander : Halo Infinite: tutto ciò che 343 Industries ha confermato #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews… - gvccivkook : RT @imasunshish: comunque raga, se la bh lo ha confermato SUBITO DOPO che hanno chiuso la live, era tutto organizzato, non era un loro spoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato Tutto confermato: settimana con caldo Africano Meteo in Calabria VENAFRO – Il covid ferma tutto? No! L’amore no…

VENAFRO – Il covid ferma tutto? No! L’amore no. La conferma arriva da Venafro col lenzuolo bianco esposto sulla spalletta del ponte ferroviario per “gridare” amore e passione. Il covid ha inchiodato t ...

Nicola Biasi: miglior giovane enologo d’Italia 2020 secondo Vinoway

Secondo l’associazione presieduta da Davide Cangi, Vinoway Italia, il Miglior Giovane Enologo d’Italia per il 2020 è Nicola Biasi. Biasi verrà così premiato il prossimo 10 ottobre in occasione della I ...

VENAFRO – Il covid ferma tutto? No! L’amore no. La conferma arriva da Venafro col lenzuolo bianco esposto sulla spalletta del ponte ferroviario per “gridare” amore e passione. Il covid ha inchiodato t ...Secondo l’associazione presieduta da Davide Cangi, Vinoway Italia, il Miglior Giovane Enologo d’Italia per il 2020 è Nicola Biasi. Biasi verrà così premiato il prossimo 10 ottobre in occasione della I ...