"Tutti quei militari sulle spiagge creano terrorismo". Vissani indignato azzera il governo: "Così la gente scappa" (Di lunedì 27 luglio 2020) Gianfranco Vissani torna ancora una volta sull'argomento coronavirus. Lo chef in collegamento con Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili, suona la sveglia al governo. "Dopo quattro mesi siamo messi ancora Così", esordisce per poi ricordare che a inizio pandemia il presidente francese Emmanuel Macron invitava la gente ad andare nei teatri. "quei militari sulle spiagge - prosegue Vissani tornando alla situazione italiana - creano terrorismo perché la gente ha paura e non torna più. Io capisco che c'è il problema del virus, ma dobbiamo aiutarci se no le aziende chiudono". Lo stesso Vissani non ha mai ... Leggi su liberoquotidiano

AndreaScanzi : #Calenda l’ha presa bene (ovviamente: è secondo, mica fuori gara come Renzi). Altri, su tutti Bechis e quei giuggio… - mygprinvcess : tutti quei colori molto stile bwl - luisa_chiari : RT @Icompetenti: Ad ogni modo, dobbiamo fare i complimenti alla madre di #Fontana che a quell’età riesce a far girare tutti i quei soldi.… - mmoretti195 : RT @Nonha_stata: No, il covid non è stato uguale per tutti, c’è chi piange i morti e chi sulla negazione di quei morti cerca visibilità per… - junfkoo_ : ma se facessi finta di non aver visto il rt e tutti quei numeri colorati? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti quei Damiani Jr: "Osimhen è un potenziale top, vale tutti quei soldi" Il Napoli Online CORONAVIRUS: 'NE HO LE PALLE PIENE'! ZANGRILLO sbotta IN DIRETTA TV e va ancora CONTRO TUTTI. Ecco il VIDEO

Michele Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, è tornato alla ribalta con toni aspri e accusatori. E' stato un intervento molto accesso quello andato in onda in TV, su LA7: nel cors ...

Superbonus 110%: la Guida dell'Agenzia delle Entrate

Il Superbonus fiscale è fra gli strumenti chiave studiati dalla politica, per rimettere in moto l’economia dopo il trauma del lockdown da Coronavirus. E’ quantomai necessario quindi che tutti siano me ...

Michele Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, è tornato alla ribalta con toni aspri e accusatori. E' stato un intervento molto accesso quello andato in onda in TV, su LA7: nel cors ...Il Superbonus fiscale è fra gli strumenti chiave studiati dalla politica, per rimettere in moto l’economia dopo il trauma del lockdown da Coronavirus. E’ quantomai necessario quindi che tutti siano me ...