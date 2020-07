Tutti pronti per la super eclissi di luna del 27 luglio? Peccato, era due anni fa (Di lunedì 27 luglio 2020) La super eclissi di luna di stasera, lunedì 27 luglio, ha catturato la curiosità di tantissimi. Peccato che c'è già stata, il 27 luglio del 2018. A svelare la bufala, nata probabilmente da vecchi articoli che annunciavano l'evento astronomico di due anni fa, alcuni siti specializzati e pagine Facebook come Astroavventura e Astrospace. La luna stasera non sarà offuscata dalla Terra trasformandosi nella cosiddetta “luna di sangue”, con il colore rosso causato dalla luce solare filtrata dall'atmosfera. Sarà per la prossima volta, il 26 maggio del 2021, quando è atteso un evento simile alla luna di sangue. Però stavolta segnamolo sul ... Leggi su iltempo

Assessore, Regione Marche pronta a sfida nuove risorse Ue

Il Consiglio Europeo ha confermato gli stanziamenti previsti sia dal Quadro Finanziario Pluriennale (1.074 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-27), sia dallo strumento Next Generati ...

