Turchia tra crisi della lira, prestiti in sofferenza e nuova recessione. Così Erdogan cerca risorse energetiche e commerciali (Di lunedì 27 luglio 2020) Dietro le ultime mosse turche a Santa Sofia e davanti all’isola di Kastellorizo l’ipotesi è quella di una nuova crisi finanziaria, dopo quella in cui piombò la lira turca 24 mesi fa. La Turchia potrebbe scottarsi ancora a fronte delle politiche economiche intraprese negli ultimi due anni? Alcuni elementi fanno pensare di sì, anche in considerazione del fatto che la lira turca è sopravvalutata proprio in questa fase di debolezza. Il deficit, la fortissima dipendenza dal capitale straniero e l’imprevedibile presidente che domina la politica monetaria rappresentano elementi elementi di oggettiva criticità che si aggiungono ai danni provocati dal Covid. L’inflazione aumenta – oggi sfiora il 13% quando a ottobre 2019 era all’8,6% – ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’inflazione aumenta – oggi sfiora il 13% quando a ottobre 2019 era all’8,6% – mentre le esportazioni in aprile sono diminuite del 10,9%: uno scenario che potrebbe incidere sul futuro dell’economia tu ...

