Tuffi al Moregallo, sfida al pericolo (Di lunedì 27 luglio 2020) Mandello del Lario, Lecco,, 27 luglio 2020 - Il conto alla rovescia per trovare il coraggio, la breve rincorsa per darsi lo slancio il più lontano possibile dalla parete di roccia e dagli scogli e poi ... Leggi su ilgiorno

Mandello del Lario (Lecco), 27 luglio 2020 - Il conto alla rovescia per trovare il coraggio, la breve rincorsa per darsi lo slancio il più lontano possibile dalla parete di roccia e dagli scogli e poi ...

Si tuffa al Moregallo

Un’altra tragedia nel lago di Como dopo quella di questo pomeriggio a Lierna. A perdere la vita di nuovo un giovane, stavolta di 26 anni. Secondo testimoni, poco dopo le 19.30 si sarebbe tuffato dalla ...

