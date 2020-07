Trump firma 4 ordini esecutivi per abbassare i prezzi dei farmaci (Di lunedì 27 luglio 2020) Durante la pandemia, il presidente Trump ha fatto delle proposte molto controverse per ridurre i prezzi dei farmaci negli USA. Ha pertanto firmato 4 ordini esecutivi, compreso quello sull’importazione dei farmaci dal Canada. Trump firma 4 ordini esecutivi Il presidente Trump ha firmato quattro ordini esecutivi volti a ridurre i prezzi dei farmaci negli USA. … Leggi su periodicodaily

Fact Check sulle dichiarazioni di Trump

