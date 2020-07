Truffa bonus 600 euro: attenzione alla falsa email dell’INPS che vi svuota il conto (Di lunedì 27 luglio 2020) Si tratta di una Truffa ben studiata, difficile da individuare da parte del cittadino perchè davvero ben fatta e particolarmente infida perchè v a far leva sui bisogni economici del singolo in un momento tanto delicato per l’economia italiana. A causa dell’epidemia da coronavirus, infatti, moltissimo sono coloro che attendono trepidanti l’erogazione delle somme stanziate con i vari bonus dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio. E la Truffa si basa sul bonus 600 euro. Vediamo a cosa fare attenzione. Truffa bonus 600 euro autonomi L’ultima Truffa fa leva sul falso bonus autonomi di 600 euro, si parla di erogazione in ritardo ma l’INPS ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Truffa bonus Bonus vacanze, iniziano le prime truffe: a cosa stare attenti QuiFinanza Bonus vacanze, iniziano le prime truffe: a cosa stare attenti

In provincia di Napoli spuntano i furbetti del bonus vacanze

