Trova un topo morto nel piatto pronto acquistato al supermercato: “Ho vomitato per 12 ore” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ha acquistato un piatto pronto a base di pollo al supermercato e mentre lo mangiava ha toccato con la forchetta quello che inizialmente pensava fosse un osso. Poi però, quando ha fatto per scartarlo, si è accorta che in realtà era un’intero topo morto. È quanto successo a Cath McCall Smith, 57 anni, residente nella città di Durham, Regno Unito: è stata lei stessa a raccontare la sua disavventura prima sui social e poi ai quotidiani locali. La donna ha spiegato di aver acquistato il piatto di pollo all’italiana ella catena di supermercati Tesco: non era la prima volta, l’ha scaldato e ha iniziato a mangiare fino a quando non ha fatto la terribile scoperta. “Ciò che ho scoperto nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

