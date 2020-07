"Tro**, vai a farti rompere il cu**". La Lozzi lascia il M5s per Paragone e subito viene ricoperta di insulti (Di lunedì 27 luglio 2020) Monica Lozzi non ha fatto in tempo a ufficializzare il suo addio al Movimento 5 Stelle in favore del nuovo partito di Gianluigi Paragone, che subito è stata insultata: "Tr**a”, “Fallita”, “Legati un sasso al collo e buttati dal ponte”, “Me**a”, “Vai a farti rompere il c…”, “Fallita, come donna e ancora peggio come madre”. Questi solo alcuni dei commenti piombati addosso all'ex grillina presidente del VII Municipio di Roma. “Mi fanno ridere e provo una gran pena per coloro che ritengono che l'unico modo per colpirmi come politica sia quello di offendermi come donna - ha tuonato la Lozzi dopo i riprovevoli attacchi -. Purtroppo non sono molto brava a dialogare con chi, ... Leggi su liberoquotidiano

