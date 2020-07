Trento – Nuova fuga dell’Orso M49: Ministro Costa lasciatelo vivere (Di lunedì 27 luglio 2020) L’animale ha divelto la rete di ferro della ‘gabbia’ in cui era rinchiuso ed è scappato nei boschi. Il Ministro Costa: “Non ha mai fatto male a nessuno, deve vivere. L‘orso M49 è fuggito di nuovo: l’animale è scappato per la seconda volta dal recinto del Casteller, il Centro faunistico provinciale nel quale era stato rinchiuso … Leggi su periodicodaily

TgrRaiTrentino : #Orso #M49, nuova fuga dal #Casteller - TGR Trento - SerenaNascimben : RT @TgrRaiTrentino: #Orso #M49, nuova fuga dal #Casteller - TGR Trento - FrankSfarzo : #Papillion è scappato di prigione, ora basta, lasciatelo libero! ? #M49 - lorenzoandreat1 : RT @comunetn: Una nuova puntata di #TrentoInforma è online. Si parla di: Le misure per ripartire, Trento statistica, il nuovo parcheggio S.… - giannimotter : È un orso, ha fatto molto danni ma non ha mai aggredito nessuno. A me sta simpatico Nuova evasione per M49, l'orso… -