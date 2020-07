Travolta da un pino a Piazza Venezia, le foto del crollo choc (Di lunedì 27 luglio 2020) Sulla transenna tra Piazza Venezia e la contigua Piazza San Marco c'è il cartello arcobaleno con su scritto "Andrà tutto bene". A pochi metri, intorno alle 18 di oggi lunedì 27 luglio, un grande pino è crollato su un'auto che passava di lì ferendo, per fortuna in modo lieve, una donna di 51 anni che era alla guida della sua Mercedes. È stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni Addolorata. In questa galleria di foto gli effetti della caduta del grosso albero, che potevano essere ben più disastrosi. pino cade su un'auto a Piazza Venezia (foto F. Benvenuti - IL TEMPO) Leggi su iltempo

