Tragedia a Mykonos | Carlotta Martellini muore in vacanza | aveva festeggiato 18 anni pochi giorni fa

La vacanza per festeggiare la maturità e i suoi 18 anni si è trasformata in una Tragedia. Carlotta Martellini, la giovane perugina morta all'alba di giovedì in un incidente stradale sull'isola di Mykonos, aveva festeggiato la maggiore età solo pochi giorni fa, appena prima di partire per la Grecia. Le immagini della sua gioia, abbracciata al fidanzato, mentre gioca con le candeline e ride mentre apre la bottiglia di champagne, sono ancora lì, tra le storie di Instagram. La festa, in un bellissimo ristorante all'interno di un parco, era stata divertente ed emozionante e gli amici, sconvolti, non riescono ancora a credere che lei non ci sia più.

