Tottenham, Vertonghen saluta. Roma e Inter alla finestra (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma - Dopo otto anni, Jan Vertonghen lascia il Tottenham. Il difensore belga, 33 anni, ha salutato il club e i tifosi attraverso un post su Twitter : "Ho fatto il mio tempo in questo club. È un ... Leggi su corrieredellosport

Tempo di saluti in casa Tottenham: gli Spurs hanno comunicato che Jan Vertonghen e Michel Vorm, terminati i loro contratti, lasceranno il club. Il difensore belga arrivò a Londra nel 2012 dall’Ajax co ...Jan Vertonghen idea del Napoli in caso di partenza di Kalidou Koulibaly. Ufficialmente svincolato da quest'oggi vista la scadenza del suo contratto col Tottenham, il difensore belga piace al club part ...