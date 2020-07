Toscana: giù le mani dalla Legge Marson, salviamo il paesaggio (Di lunedì 27 luglio 2020) In Toscana si vuole attaccare una delle leggi che maggiormente tutelano il paesaggio e riducono il consumo di territorio. di Eros Tetti (Foto di Pagina Facebook salviamo le Alpi Apuane) La cosiddetta Legge Marson (Legge Regionale Toscana n. 65/2014) è un atto di crescita culturale e di difesa del territorio e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 9 della Costituzione Italiana, che la “ReTe dei comitati per la difesa del territorio” intende difendere con forza. È stata un salto (...) - Cronaca Locale / Toscana, Ambiente, , Territorio, paesaggio Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : #Toscana: giù le mani dalla Legge Marson, salviamo il paesaggio - AgoraVox Italia - giu_alessi : RT @Corriere: Toscana, consiglieri rimborsati fino a 1.600 euro durante il lockdown (senza spostarsi ... - sereung : @dontlookbeck + NOTIZIA forse scendo o una o due settimane giù in Toscana - GravinoNadia : @carrarofabio69 Ma per carità! Qui è venuto giu il mondo..in Toscana tromba d aria ha fatto danni..prova a sognare… - rosa23962619 : @APagliaccis Sono parole di circostanza, Salvini sa benissimo che se in questo momento dicesse una sola parola cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana giù