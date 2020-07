Torino, stolker condominiale arrestato a Vanchiglietta (Di lunedì 27 luglio 2020) La Squadra Volante di Torino, ha arrestato questa mattina, nel quartiere di Vanchiglietta, un uomo di 39 anni. L’accusa è di aver ripetutamente minacciato i condomini del palazzo in cui viveva. All’arrivo dei militari l’uomo, intento a bere birra sul divano, era vistosamente alterato, tanto che mentre veniva condotto fuori ha comunque inveito contro i vicini. Le testimonianze hanno confermato che l’aggressivo inquilino, si era trasferito da qualche mese in quell’appartamento, e sin da subito aveva iniziato a stolkerizzare tutti, arrivandoa lanciare dei suppellettili contro una donna e terrorizzato dei bambini, che per paura non andavano più a giocare nel cortile. Il 39enne finito in manette con l’accusa di essere uno stalker condominiale, aveva ... Leggi su nuovasocieta

