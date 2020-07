Tom Hanks di nuovo doppiatore per il baseball (Di lunedì 27 luglio 2020) La squadra americana di baseball degli Oakland Athletics ha annunciato il contributo di Tom Hanks come doppiatore per lo stadio virtuale “Life is like a box of…popcorn!“. Così la squadra americana di baseball, gli Oakland Athletics, ha annunciato la partecipazione di Tom Hanks alla ricostruzione virtuale dello stadio Coliseum, arena che ospita i match di casa. Insieme a una serie di cartonati dei tifosi più fedeli, infatti, durante le partite sarà possibile ascoltare anche la voce dell’attore statunitense tutto intento a vendere hotdog, popcorn, bibite e programmi. “Hot dogs here! Colossal hot dogs! Not a ballgame without a hot dog! Who wants a hot dog?“, queste alcune delle frasi che urlerà il 2 volte premio Oscar fra le figure a ... Leggi su tuttotek

L'attore, che è un greco-ortodosso convertito, e la moglie, che ha origini elleniche, hanno ottenuto il nuovo passaporto come riconoscimento per l'impegno svolto durante gli incendi di Atene del 2018, ...

