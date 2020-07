Tina Cipollari, dopo la smentita anche Kikò Nalli dice la sua sulla loro relazione (Di lunedì 27 luglio 2020) ll rapporto sentimentale tra Tina Cipollari e Kikò Nalli è un capitolo chiuso: a ribadirlo, dopo la recente risposta della storica opinionista di Uomini & Donne ai rumors che avevano parlato di un loro riavvicinamento, ci ha pensato anche l’uomo di cui la Vamp dello studio di Maria De Filippi è stata moglie per diversi anni. Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 – per la precisione durante lo spazio Viaradio Autostrade per l’italia – l’hair stylist di Sabaudia, che dalla Cipollari ha avuto tre figli oggi adolescenti, ha smentito le voci di un ritorno di fiamma con l’ex moglie. “Sinceramente penso che chi non ha nulla da scrivere in questo periodo non deve farlo (…) Se non avete ... Leggi su dilei

Matrimonio in vista per Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset è stata infatti invitata da Sossio Aruta al suo matrimonio con Ursula Bennardo e non in qualità di semplice ospite: i due le hanno chi ...

