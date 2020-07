TikTok potrebbe essere venduta a un socio americano per evitare il ban (Di lunedì 27 luglio 2020) La popolare app TikTok sta prendendo in considerazione di separarsi da ByteDance, l’azienda tecnologica cinese che la possiede, per evitare il ban negli USA. TikTok potrebbe quindi essere venduta a un socio americano. TikTok potrebbe essere venduta: perché? Dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato che potrebbe essere bandita dal Paese per motivi … Leggi su periodicodaily

booohc : Ho tolto gli occhiali, sono su TikTok, leggo di una ragazza contattata da uno famoso di Disney channel e poi leggo… - marcella_3004 : ARMY dobbiamo promuovere il singolo dei @BTS_twt su TikTok. È fondamentale! Non dovete fare per forza dei balletti,… - lisameyerildra1 : @HuertDeAuteuil Se ti può interessare tiktok ha disposto un fondo di non so quanto per iniziare a pagare i suoi cre… - resplendenteven : sto vedendo troppo hype per certi prodotti di skincare che so che sono scadenti perché li ho usati quindi vorrei fa… - exotronomy : hyotae fanno un semplice video su tiktok che potrebbe essere benissimo solo semplice pubblicità alla canzone e alla… -