The Witcher: Blood Origin nuova serie Netflix, le prime anticipazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ tempo di pensare alle nuove proposte in casa Netflix, anche se si è cercato di non fermarsi mai, nonostante il coronavirus e tutte le difficoltà che ha portato sui set. Sarà molto particolare vedere tra qualche mese, il frutto del lavoro fatto durante i mesi del distanziamento sociale, quando sui set è stato vietato il contatto tra attori! Ma si va avanti ed ecco che Netflix annuncia una nuova serie. Si intitola The Witcher: Blood Origin, una miniserie in 6 parti ispirata al mondo di The Witcher e prequel della serie stessa. Le riprese verranno realizzate in Gran Bretagna. Vediamo qualche anticipazione in merito alla nuova ... Leggi su ultimenotizieflash

NetflixIT : 1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti. Ed è così che è nato il primo… - Itsmartimcfly : RT @NetflixIT: 1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti. Ed è così che è nato il primo Witcher.… - __Ansiagirl__ : RT @ailuigiuliaa: @NetflixIT Io però vorrei la seconda stagione di the Witcher ?????? - __Ansiagirl__ : RT @NetflixIT: 1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti. Ed è così che è nato il primo Witcher.… - Berengario85 : RT @NetflixIT: 1200 anni prima di Geralt di Rivia, i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti. Ed è così che è nato il primo Witcher.… -