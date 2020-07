The Originals, anticipazioni oggi 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 27 luglio: la serie televisiva approda su La5. Josephine si presenta alla villa dei Mikaelson con lo scopo di minacciare tutti gli Originali, intanto Freya non riesce a perdonare Klaus per aver ucciso suo padre. Scopriamo in modo più specifico cosa accade nelle puntate 19 e 20 della seconda stagione della serie tv. Sbarca su La5 lo spin-off di “The Vampire Diaries”, The Originals. LaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Gisnotme : RT @illibrogranger: Io mentre vedo Io che vedo I personaggi Klaus respirare: Di the originals: #tiziaparty - illibrogranger : La smetterò mai di farmi così male continuando a vedere the originals piangendo, dopo aver anche sopportato altre 8… - benzosdimples : RT @illibrogranger: Io mentre vedo Io che vedo I personaggi Klaus respirare: Di the originals: #tiziaparty - illibrogranger : Io mentre vedo Io che vedo I personaggi Klaus respirare: Di the originals: #tiziaparty - natii_lopesx : @gusta_velsch Ela tirou 'The Originals' e coloca essa bosta, vtmnc mano mdssss -

L'interprete dell'ibrido Originale ha escluso ogni possibilità di tornare nei panni del suo personaggio nello spin-off di The Originals. Siete tra coloro che proprio non riescono a dimenticare ...

