The Manatees, il nuovo singolo è “Have It Hall” (Di lunedì 27 luglio 2020) I The Manatees, sono una delle band molto promettenti a livello internazionale, hanno pubblicato la loro nuova canzone ricca di energia e piacevole all’ascolto “Have It All“. La canzone arriva dopo la pubblicazione dei precedenti singoli “Guilty Pleasure” e “Tongue Tied“, entrambi rilasciati all’inizio di quest’anno. Il nuovo singolo segna anche un nuovo percorso più diretto verso il songwriting, pur mantenendo lo stato d’animo e il suono che è stato stabilmente studiato nelle loro canzoni. Scrivendo della canzone dichiarata dalla band: “Have It All” riguarda l’essere così infatuati da qualcuno che potrebbero controllare ogni tua mossa se lo volessero anche loro. Siamo stati chiusi a casa a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

