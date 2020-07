Tentata rapina nel centro storico Trapani: Uomo ferito (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli ultimi due mesi, sono assolutamente da dimenticare per il centro storico di Trapani che, nonostante i proclami, continua ad essere meta di brutti episodi di degrado e di criminalità. A patire le attenzioni indesiderate dei malviventi, stavolta, è stato il proprietario di un bar. Secondo quanto appreso, attorno alle 4.30 della scorsa notte in... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Ultime Notizie dalla rete : Tentata rapina Canicattì, in tre a processo per tentata rapina con fucile giocattolo Canicatti Web Notizie Canicattì, in tre a processo per tentata rapina con fucile giocattolo

Il gup del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha rinviato a giudizio 2 ragazze di 25 annie 22 anni e un uomo di Naro di 47 anni, accusati di tentata rapina aggravata in concorso. La vicenda s ...

Accoltellano un trans per lo smartphone

Uno degli aggressori è finito in carcere con l’accusa di rapina. Il complice e la vittima sono stati ... alle braccia nel tentativo di respingere le coltellate, il trans aveva tentato in tutti i modi ...

