Tentano truffa del pacco ma la vittima li scopre (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Volevano truffarla ma lei li scopre e li fa arrestare. È stata molto furba una donna di 56 anni del Vesuviano che è stata al gioco di due truffatori di Napoli che le volevano rifilare il cosiddetto “pacco“. In manette sono finiti un 24enne e un 20enne: uno si è finto il nipote della vittima, l’altro il postino. I due hanno chiamato al telefono di casa della donna dicendole di aver acquistato un pacco (contenente delle cuffie acustiche) per il quale era necessario versare 500 euro. Per non destare sospetti il finto postino ha confermato che avrebbe consegnato nel pomeriggio. La donna, però, non ha creduto per un istante alle loro parole e ha chiamato i carabinieri i quali si sono sistemati nei ... Leggi su anteprima24

puntomagazine : I due ragazzi sono stati arrestati dai #Carabinieri e dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di tru… - ilgiornalelocal : LA #TRUFFA Falso nipote e falso postino: scoperti e arrestati dai #carabinieri - parmapress_24 : San Pancrazio - Armati di spray tentano la truffa dei falsi tecnici Iren, 84enne li mette in fuga -… - cronachecampane : #Pozzuoli, tentano la truffa dello specchietto: 2 persone arrestate -

Ultime Notizie dalla rete : Tentano truffa Massa di Somma - Tentano "truffa del pacco", due giovani arrestati TorreSette Roma, tenta di vendere bimbo di 3 anni sul lungomare di Ostia, arrestato

Unl quarantenne romano che aveva scelto di passare la domenica al mare di Ostia, intorno 13.30 di ieri è stato avvicinato da un ragazzo con un bambino in braccio. L'offerta che si è sentito fare l'ha ...

Massa di Somma, due giovani napoletani tentano la truffa del pacco postale: arrestati

MASSA DI SOMMA – I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme a quelli della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per truffa due giovani T.G. e P.S., rispettivame ...

Unl quarantenne romano che aveva scelto di passare la domenica al mare di Ostia, intorno 13.30 di ieri è stato avvicinato da un ragazzo con un bambino in braccio. L'offerta che si è sentito fare l'ha ...MASSA DI SOMMA – I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme a quelli della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per truffa due giovani T.G. e P.S., rispettivame ...