Tennis, Serie A1: Park Tennis Genova dominante, pari fra Vigevano e Forte dei Marmi (Di lunedì 27 luglio 2020) Le semifinali d’andata del campionato di Serie A1 hanno offerto forti segnali per quanto concerne il possibile accesso in finale dei club vincenti. Nel maschile, spicca la prestazione del Park Tennis Genova, superiore con un netto 5-1 al TC Crema: show dei vari Giannessi, Musetti, Mager e Bolelli. Equilibrio assoluto e 3-3 conclusivo fra Selva Alta Vigevano e TC Italia Forte dei Marmi, propiziati dai successi di Baldi e Marcora da una parte e Graziani e Sonego dall’altra, con i doppi che hanno decretato il punteggio finale, mediante il successo di Baldi/Hoang ai danni di Sonego/Travaglia. Il ritorno delle semifinali si svolgerà il 2 agosto: il circolo genovese ha ipotecato la qualificazione, mentre si attende la seconda parte del ... Leggi su sportface

