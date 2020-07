Tennis serie A1, il Park Genova con un piede e mezzo in finale (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Park Genova con un piede e mezzo nelle finali di Todi, 12 e 13 agosto,, Selva Alta Vigevano e Tc Italia Forte dei Marmi in lotta spalla a spalla per raggiungere i liguri. L'andata delle semifinali ... Leggi su gazzetta

biondachespera : @40ena_s Figurati sto come te visto che domani dovrei giocare anche io ... ma vengo dal tennis e prevedo una serie di lisci ... ??????? - Ubitennis : Serie A1 2020: Park Tennis Genova e TC Prato hanno (più di) un piede in finale - federtennis : Andata play out #SerieA1 femminile: @Tcgenova1893 3-1 BAL Lumezzane SC Casale 3-1 CT Siena ??… - federtennis : L'andata dei play out della #SerieA1 maschile: @TCParioli 5-1 TC Sinalunga @Tcgenova1893 5-1 CT Maglie CT Palermo… - abruzzoweb : CIRCOLO TENNIS L'AQUILA CONQUISTA SERIE B PIETRUCCI, ''GRANDE RISULTATO PER LA CITTA''' -

Il terzo posto di Valentino Rossi a Jerez, il podio tutto italiano in Moto2, gli obiettivi per la fascia destra del Milan, gli squalificati in Serie A e il forfeit di Simona Halep dal torneo Wta di Pa ...

Blu Tennis Pozzallo trionfa al Memorial Calogero Agosta

Ripartenza tennistica di ottimo livello quella che è andata in scena sui campi del Blu Tennis a Pozzallo. Il Club pozzallese ha organizzato ottimamente un torneo di terza categoria maschile e feminile ...

