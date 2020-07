Tennis, Murray: “US Open? Difficile prepararsi. Noi tennisti siamo preoccupati per il viaggio” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Quattro o cinque settimane fa eravamo piuttosto scettici per gli US Open. Ma mentalmente, ad un certo punto, devi iniziare a prepararti“. Andy Murray ha spiegato alla stampa inglese le difficoltà mentali di prepararsi a un torneo che non si è certi di affrontare. C’e’ tanta incertezza intorno alla partenza degli US Open, teoricamente in programma dal prossimo 31 agosto. Gli Stati Uniti infatti sono il primo paese al mondo per numero di casi di coronavirus e il trend non intende diminuire. Ulteriori problemi sarebbero legati alle misure precauzionali da prendere, con gli atleti che dovrebbero porsi in quarantena per 14 giorni all’arrivo e poi al ritorno in Europa dagli States, pregiudicando la preparazione al Roland Garros che partirà il 21 settembre. “Se non ti ... Leggi su sportface

