Tennis – L’ammissione di Dimitrov: “il Coronavirus è stato duro per me, ancora non riesco a competere” (Di lunedì 27 luglio 2020) Grigor Dimitrov ha contratto il Coronavirus durante il ‘tristemente noto’ Adria Tour organizzato da Novak Djokovic, torneo nel quale non sono state rispettate le norme base anti-Covid. Il Tennista bulgaro è guarito, ma porta ancora alcuni ‘strascichi’ della malattia. Lo ha spiegato in un’intervista rilasciata durante il torneo Ultimate Showdown: “devo dire che sono fortunato ad essere tornato in campo, il virus per me è stato davvero duro. Sono stato a casa un mese ed ho sentito quasi tutti i sintomi. Non riuscivo a respirare, ero malato, mi sentivo perennemente stanco e non riuscivo a sentire gli odori. Ho subito tutti i sintomi relativi al Covid e devo dire quindi che essere ora in campo è per me una ... Leggi su sportfair

