Tennis, Dustin Brown si “tuffa”: punto decisivo contro Moutet al Sudden Death (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Se c’è da tuffarsi per un punto, Dustin Brown è sempre il primo della lista. Il tedesco si getta a peso morto sulla pallina prima concludere con una volée al volo, conquistando il punto decisivo per battere Corentin Moutet al Sudden Death. Un tuffo non necessariamente ortodosso, ma con un altissimo tasso di spettacolarità e di efficacia. Di seguito la sua esecuzione. Leggi su sportface

All’accademia di Mouratoglou vincono ancora Gasquet e Lopez (contro Dimitrov) che rimangono a punteggio pieno nel gruppo A. Verdasco super Paire nel gruppo B. Spettacolo Brown ...

