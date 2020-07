Tennis, Dimitrov: “Il virus è stato difficile per me, non sono pronto per competere al top” (Di lunedì 27 luglio 2020) Grigor Dimitrov ha confessato di non essere ancora pronto a giocare ai massimi livelli sebbene siano trascorse diverse settimane dall’ultima negatività al nuovo coronavirus, contratto durante l’Adria Tour. “Ovviamente non sono pronto a competere al top in questo momento – ha assicurato il 29enne Tennista bulgaro, mai stato comunque in condizioni particolarmente critiche o ospedalizzato, dopo aver perso la partita contro Feliciano Lopez nel torneo-esibizione Ultimate Tennis Showdown – Il movimento sta migliorando, tutto il resto sta andando nella giusta direzione, ma non è ancora facile recuperare”. “Il coronavirus è stato ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Tennis Grigor #Dimitrov aggiorna le sue condizioni dopo diverse settimane dall'ultima negatività al virus - OA_Sport : Tennis, Grigor Dimitrov sul Covid-19: “Mi sentivo molto stanco e facevo fatica a sentire odori e sapori” - Tennis_Ita : Dimitrov dopo il Covid: 'Non respiravo bene, non sono pronto a competere' - fr_tennis : Quelle cata au service Dimitrov ?? #homeoftennis -