Tennis – Bartoli taglia corto: “Slam maschili su 3 set? Pensate se Djokovic esce al primo turno…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede l’idea di ‘accorciare’ gli Slam maschili utilizzando la formula dei 3 set al posto dei 5. Match più corti, meno noiosi per il pubblico e soprattutto meno dispendiosi per gli atleti in campo, specialmente post-Covid fra alte temperature e una condizione fisica non proprio ottimale. L’ex campionessa di Wimbledon Marion Bartoli ha però mostrato i suoi dubbi sulle possibili modifiche di tale regolamento, dichiarando alla trasmissione ‘Match Points’: “conosco bene gli organizzatori del Roland Garros e non si azzarderebbero mai. Si rischierebbe di provocare l’eliminazione di una testa di serie alta perché magari ha ceduto in due tiebreak contro un grande battitore. A nessuno conviene, rischieresti di veder fuori ... Leggi su sportfair

TennisWorldit : Bartoli: 'Slam al meglio dei tre set? Novak Djokovic rischierebbe di uscire subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Bartoli Bartoli: "Slam al meglio dei tre set? Novak Djokovic rischierebbe di uscire subito" Tennis World Italia Bartoli: "Slam al meglio dei tre set? Novak Djokovic rischierebbe di uscire subito"

Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno lasciato a bocca aperta tutti quanti negli ultimi 15 anni. I fan si sono talmente abituati a vederli trionfare nei Major da sminuire spesso il valore ...

Tennis Serie B

CT Reggio secondo al fotofinish e ora costretto a sperare nel ripescaggio per accedere ai playoff della serie B maschile a squadre di tennis. Il 4-2 rifilato al fanalino di coda Sporting Sassuolo nell ...

Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno lasciato a bocca aperta tutti quanti negli ultimi 15 anni. I fan si sono talmente abituati a vederli trionfare nei Major da sminuire spesso il valore ...CT Reggio secondo al fotofinish e ora costretto a sperare nel ripescaggio per accedere ai playoff della serie B maschile a squadre di tennis. Il 4-2 rifilato al fanalino di coda Sporting Sassuolo nell ...