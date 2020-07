Temptation Island, ritorno di fiamma tra Valeria e Ciavy? I due sono stati pizzicati insieme al mare (Di lunedì 27 luglio 2020) Valeria e Ciavy dopo Temptation Island sono tornati insieme? I due sono stati avvistati al mare insieme Si torna a parlare di Valeria Liberati e Ciavy, noti per aver partecipato all’attuale edizione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due hanno partecipato alla trasmissione per mettere alla prova il loro amore e capire se stare insieme era ancora la cosa giusta, la loro relazione non è però sopravvissuta al reality delle tentazioni. Da tempo Valeria non era più felice, lo ha detto lei stessa nel villaggio. Non ... Leggi su nonsolo.tv

