Temptation Island, Massimo Colantoni smaschera Pietro Delle Piane: "Dove ha baciato la single senza telecamere c’è un bagno" (Di lunedì 27 luglio 2020) Massimo commenta il comportamento assunto da Pietro a Temptation Island e svela un interessante retroscena. Leggi su comingsoon

La quarta puntata di Temptation Island è stata davvero ricca di colpi di scena, soprattutto per la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’attore ha ammesso di avere baciato la tentat ...Temptation Island, altro duro colpo per Antonella Elia al falò dopo il bacio del suo fidanzato Pietro con la tentatrice Beatrice: cos’è successo. Altro duro colpo per Antonella Elia a Temptation Isla ...