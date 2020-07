Temptation Island, le anticipazioni della quinta e penultima puntata (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ottava stagione di Temptation Island, settima sotto la conduzione di Filippo Bisciglia, si avvia verso la sua naturale conclusione. Martedì 28 luglio va in onda la penultima puntata del popolare format di Canale 5, mentre il gran finale di Temptation Island è previsto per giovedì 30 luglio. Intanto, queste sono le anticipazioni sulla quinta puntata: il punto sulle coppie pronte a scoppiare (oppure no). Il falò di Annamaria e Antonio La quarta puntata di Temptation Island si è conclusa col botto: Annamaria e Antonio sono al falò di confronto, ma non è stato rivelato se la coppia abbia deciso di uscire insieme o lasciarsi. ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso apre gli occhi ad Andrea. Le anticipazioni - infoitcultura : Temptation Island, ultimo falò per tutte le coppie. Brutta sorpresa per Antonella Elia - helukesoperfct_ : RT @palvain: Ho scelto per il mio ragazzo una cosa che porterà il nostro rapporto ad un livello superiore E l’ho iscritto. Temptation Isl… - VicolodelleNews : Anticipazioni ‘#TemptationIsland’ Com’è finito il falò tra Antonio Martello e Annamaria Laino? « Il Vicolo delle Ne… - lanemicageniale : Alberto nuovo presentatore di Temptation Island ???? #upas -